هدف الأهلي والزمالك السابق.. بيليات يتلقى عرضين من الدوري المصري

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أكدت تقارير صحفية جنوب إفريقية، أن الجناح خاما بيليات، نجم فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، تلقى عرضين للرحيل إلى الدوري المصري.

 

وكشف موقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي عن تلقي بيليات عرضين للرحيل إلى الدوري المصري بمقابل مالي ضخم.

 

وأشار إلى أن بيليات قد يتحرك للدوري المصري مع بداية الموسم، بعد مشوار طويل بالدوري الجنوب إفريقي تألق خلاله مع صن داونز وكايزر تشيفز.

 

ولم يعلن الموقع الجنوب إفريقي عن هوية الناديين اللذين دخلا في مفاوضات للتعاقد مع بيليات.

 

ويلعب بيليات في صفوف منتخب زيمبابوي، وسبق أن تدرب مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري.

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