استشاري تغذية يكشف دور نظام الصيام المتقطع في إنقاص الوزن

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن نظام الصيام المتقطع هو نمط الأكل الذي يشتمل على صيام منتظم، ونظام الصيام المتقطع هو النمط الأكثر شعبية للصيام المتقطع، مشيرًا إلى أن هذا النظام يُطلق عليه هذا الاسم؛ لأنه يعتمد على تناول الطعام بشكل طبيعي في خمسة أيام من الأسبوع مقابل يومين صيام تقيد بهم السعرات الحرارية إلى 500-600 سعر حراري في اليوم.

وتابع "غزالي"، في حواره ببرنامج "حياتك صحتك"، الذي تقدمه الإعلامية نورين شحاتة، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن هذا النظام لا يوجد له شروط بشأن الأطعمة التي يجب تناولها، ولكنه ينظم المواعيد التي يجب عليك تناول الطعام بها، فنجد أن هذا النظام الغذائي هو أسلوب حياة أكثر منه رجيم، ويتم تناول 5 وجبات فى اليوم ولكن بكميات قليلة جدا وبها الكثير من الألياف الطبيعية.

وأوضح: "هناك كثير من الناس يتبعون هذه الطريقة وذلك لتناول الطعام أسهل في الالتزام بها، عن اتباع نظام تخسيس غذائي تقليدي يُقيد السعرات الحرارية"، مشيرًا إلى أنه من المهم التأكيد على أن تناول الطعام بشكل طبيعي لا يعني أنه يمكنك تناول أي شيء، ولكن يجب عليك أن تأكل نفس كمية طعامك الطبيعية في أيام الإفطار بدون إفراط كما لو لم تكن صائمًا على الإطلاق.

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