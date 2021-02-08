ما أفعل إذا وقع زيت مغلي على يد ابني؟.. أستاذ تمريض تُجيب (فيديو)



ولفتت إلى أن الزيت إذا وقع على يد الطفل، فعلى الفور يجب وضع يد الطفل تحت الماء الفاتر الذي يخرج من صنبور الماء، معقبة:" الثلج مستبعد استخدامه في هذه الحالة، ويجب وضع اليد على الأقل 10 دقائق تحت الحنفية، لان هذا يقلل الوجه".



قالت الدكتورة كريمة الشامي، أستاذ التمريض بجامعة المنصورة، إن هناك ضرورة لمعرفة أي مخاطر قد تحدث للأطفال، والعمل على تجنب أي شيء خطير قد يحدث للأطفال، معقبة: "الوقاية والتوعية أهم من العلاج".وتابعت "الشامي" خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الإثنين، أن المعلومة الآن والتوعية أصبحت متاحة بصورة كبيرة من خلال مواقع الانترنت، معقبة: "لو بحثنا عن المخاطر اللي ممكن يتعرض لها الأطفال على الانترنت هنلاقي الكثير من المواقع، المعرفة والتوعية ليست ترفيه".