داعية يكشف علامات حسن الخاتمة (فيديو)

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طالب الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، الشباب بالتقرب إلى الله، وعدم ترك طريق الصلاح عند الكبر، معقبًا:"إيه اللي يضمنك انك تعيش ثانية واحدة كمان،...أوعى تقول بكره هتوب، أو هصلي لما أتجوز، دا نوع من التسويف، وهذا خطير للغاية"



ولفت "علي"، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إلى أن هناك غلامًا كان يخدم النبي، وعندما مات، قال الرسول:" هذا الغلام في النار"، مشيرًا إلى أن هذا الغلام كان بينه وبين الجنة ذراع، ولكنه قام بسرقة "عباءة" قبل وفاته".



وأشار إلى أن هناك عدة علامات لحسن الخاتمة تتمثل في الموت على شهادة ان لا إله إلا الله محمد رسول الله، والموت يوم الجمعة.

