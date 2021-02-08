استشاري تغذية علاجية يوضح علاقة السمنة بأمراض الزهايمر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إنه لكي تمتلك جسم سليم خالي من الأمراض، لا بد من احتواء وجبات الطعات على ألياف طبيعية والموجودة في الفواكه والخضروات والبقوليات، مشيرًا ِإلى أن هناك دراسة حديثة جدًا تُبين أن هناك علاقة بين الألياف والميكروبات الصالحة في البطن والزهايمر.

وأضاف "غزالي"، في حواره ببرنامج "حياتك صحتك"، الذي تقدمه الإعلامية نورين شحاتة، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أنه عندما يتم تنشيط الميكروبات الصالحة في المعدة عن طريق كورسات التغذية، وذلك بترك ألياف كثيرة في البطن نستطيع التخلص من معاناة الزهايمر، خاصة وأن مرض الزهايمر أصبح منتشرًا في العالم بشكل كبير حتى في السن الصغير بين الشباب وليس الكبار فقط.

وتابع: "ترك الجسم للسمنة يُعرض الفرد لكثير من الأمراض مثل الضغط والسكر وأمراض القلب والزهايمر، مما يعيق الفرد في عمله وحياته بشكل عام ويكون عرضة للتنمر والعنصرية بين أفراد المجتمع".

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