أستاذ طب أطفال: لقاح الانفلونزا متاح استخدامه للحوامل ومرضى السرطان (فيديو)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور معتزة مصطفى، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، إن لقاح الأنفلونزا متاح استخدامه بالنسبة للحوامل، خاصة ان الجهاز المناعي الخاص بهن ضعيف، وهم اكثر الفئات عرضة للإصابة، وهذا قد يؤثر على الحمل بشكل سلبي.

وتابعت "مصطفى"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن تطعيم الأنفلونزا يحضر منذ عدة سنوات كبيرة، وليس له أي أعراض جانبية، مشيرة إلى أن لقاح الأنفلونزا أمن تمامًا للأطفال والحوامل ومن يعانون من الأمراض المزمنة أو حتى مرض السرطان.

ولفتت إلى أن المناعة قد تكون ضعيفة بسبب بعض الأمراض الوراثية مثل الروماتيزم والذئبة الحمراء، وهذا يحدث نتيجة خلل في الجهاز المناعي، والتطعيم ضد الأنفلونزا بالنسبة هذه الأمراض مهم جدًا.

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على إصابة نجم الأهلي بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 17 دقيقة

برشلونة يعلن التشخيص النهائي لإصابة أرواخو

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 5 ساعات

مصرع شاب انهارت عليه بلكونة عقار بدمنهور (صور)

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد في ورطة قبل مواجهة خيتافي

منذ أقل من ساعة

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي وبايرن ميونيخ المتوقع في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:34 م

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتحذر من هذه الظاهرة

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

08:30 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

06:00 م

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

07:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع