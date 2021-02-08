أستاذ طب أطفال: لقاح الانفلونزا متاح استخدامه للحوامل ومرضى السرطان (فيديو)

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قال الدكتور معتزة مصطفى، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، إن لقاح الأنفلونزا متاح استخدامه بالنسبة للحوامل، خاصة ان الجهاز المناعي الخاص بهن ضعيف، وهم اكثر الفئات عرضة للإصابة، وهذا قد يؤثر على الحمل بشكل سلبي.



وتابعت "مصطفى"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن تطعيم الأنفلونزا يحضر منذ عدة سنوات كبيرة، وليس له أي أعراض جانبية، مشيرة إلى أن لقاح الأنفلونزا أمن تمامًا للأطفال والحوامل ومن يعانون من الأمراض المزمنة أو حتى مرض السرطان.



ولفتت إلى أن المناعة قد تكون ضعيفة بسبب بعض الأمراض الوراثية مثل الروماتيزم والذئبة الحمراء، وهذا يحدث نتيجة خلل في الجهاز المناعي، والتطعيم ضد الأنفلونزا بالنسبة هذه الأمراض مهم جدًا.