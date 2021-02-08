أيمن عزب عن تكريمه من الفنان محمد صبحي: حاجة كويسة جدًا في مسيرتي الفنية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الفنان أيمن عزب، إن تكريم الفنان محمد صبحي للمثلين الذين عملوا معه طيلة مسيرته الفنية، تقليد جديد لم يحدث من قبل، معقبًا: "دا مش جديد على الاستاذ صبحي، اللي أشتغل مع الاستاذ عارف إنه شديد التنظيم، وليا الشرف أن اكون أحد الممثلين الذين أثروا في مسيرة الاستاذ"

وتابع "عزب"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الفنان محمد صبحي هو من أرسل له للعمل في مسرحية "كارمن"، وبعد ذبلك حدثت علاقة طيبة، وعمل معه مرة أخرى في مسلسل" فارس بلا جواد".

وأضاف أن التكريم كان جيد جدًا بالنسبة له، متابعة:" حاجة كويسة جدًا في مسيرتي الفنية إني أتكرم من الاستاذ محمد صبحي".

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