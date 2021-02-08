بعد مرور 60 دقيقة.. بايرن ميونيخ يحافظ على تقدمه بهدف أمام الأهلي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
علي نبوي
لا يزال فريق بايرن ميونيخ الألماني متقدمًا على الأهلي بهدف دون مقابل مع مرور 60 دقيقة من عمر المباراة المقامة على ستاد أحمد بن علي بنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويدين بايرن ميونيخ بتقدمه إلى مهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجله في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

وخلال الـ15 دقيقة الأولى من الشوط الثاني أهدر الفريق البافاري أكثر من فرصة لتعزيز تقدمه في المقابل فإن هناك محاولات على استحياء من جانب لاعبي الأهلي لإدراك التعادل.

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