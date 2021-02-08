داعية: "حذاري نقول الرقاصة دي هتدخل النار.. الأعمال بالخواتيم"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
حذر الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، من الحكم على الأشخاص وتحديد الشخص الذي سيدخل النار أو الجنة، معقبًا: " حذاري نقول الرقاصة دي هتدخل النار، والشيخ دا هيدخل الجنة، مفيش الكلام دا، امورالناس كلها بيد الله عز وجل".

ولفت "علي"، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إلى أن هناك رجلًا كان يسمى بعمرو بن ثابت، وكان من بني عبد الأشهل، وهذا الرجل عاش طيلة حياته معادي للإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم، ولما جاء يوم أُحد صباحًا قذف الله في قلبه الهداية، فاستل سيفه، وبدلا من المحاربة بجانب المشركين، قام بالقتال بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، معقبًا: "هذا الرجل لم يعمل خير طيلة حياته أبدًا، وفي يوم أحد حارب مع الرسول، وجرح هذا الرجل في المعركة جرحًا شديدا لم يستطيع أن يتحرك من مكانه، ومات بعد المعركة".

ولفت إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما علم بواقعة هذا الرجل قال:" هو في الجنة"، معقبًا: "أوعى تحكم على حد أنه داخل الجنة أو النار، الاعمال بالخواتيم".

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