حسام عبده أبو ساطي مديرا تنفيذيا لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
أصدر الدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قرار رقم 3 لسنة 2021 بتعيين الدكتور حسام عبده محمد أبو ساطي، مديرا تنفيذيا للهيئة، وقد رحب رئيس الهيئة بانضمام الدكتور حسام إلى فريق العمل بالهيئة مؤكدا أن استكمال الهيكل التنظيمي للهيئة خطوة أساسية لاستكمال مهمتها الأساسية في توكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية لجمهورية مصر العربية على كافة مستويات المنشآت الصحية.

يذكر أن الدكتور حسام أبو ساطي حصل على بكالوريوس طب وجراحة الأسنان من جامعة الإسكندرية عام 1991 إلى جانب دبلوم الجودة الشاملة من الجامعة الأمريكية في 2006 وبرنامج جامعة هارفارد للإدارة التنفيذية عام 2009 وقد شغل الدكتور أبو ساطي منصب رئيس الإدارة المركزية للاتصال السياسي بوزارة الصحة، كما شغل منصب وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية عام 2015، ومن قبل ذلك تولى منصب مدير عام الإدارة العامة لمستشفيات شمال الصعيد والقنال بوزارة الصحة ومدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بالقطاع العلاجي بوزارة الصحة.

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