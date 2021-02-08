"فيه ناس بتخاف من سيرة الموت".. داعية إسلامي: هيعرفك إزاي تستعد لــ حسن الخاتمة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن المسلم عليه أن يستعد لحسن الخاتمة من خلال سلامة الصدر، وهذا واضح في قوله تعالى: "يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ"، والقلب السليم هو الخالي من الشك والشرك.

وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن صلاح العمل امر ضروري جدًا للاستعداد لحسن الخاتمة، وهذا واضح في قوله تعالى:" إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ".

ولفت إلى أن المسلم عليه أن يستقم على شرع الله عز وجل، متابعًا:" اللي يقولك عليه ربنا أعمله،؟ واللي ينهاك عنه أبتعد عنه، لا أكثر ولا أقل".

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