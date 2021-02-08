مجدي المهدي نقيبا لمحامي شمال القليوبية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين بالقليوبية، اليوم الإثنين، فوز مجدي المهدي بمقعد نقيب محامين نقابة شمال القليوبية، وفي العضوية مصطفى السعداوي ببندر بنها، وعماد شندي عن مركز بنها، وعمرو الحوي مقعد الشباب، فيما تجري عمليات فرز الأصوات بنقابة جنوب القليوبية.

وجرت الإنتخابات وسط الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، بجانب عدد من الضوابط التي وضعتها اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات وهي عدم التصوير داخل اللجان وعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية خلال العملية الانتخابية أو عملية الفرز والإعلان يكون من خلال اللجنة المشرفة مع التأكيد على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجه فيروس كورونا المستجد.
مجدي المهدي نقيبا لمحامي شمال القليوبية
مجدي المهدي نقيبا لمحامي شمال القليوبية
مجدي المهدي نقيبا لمحامي شمال القليوبية
مجدي المهدي نقيبا لمحامي شمال القليوبية
مجدي المهدي نقيبا لمحامي شمال القليوبية
مجدي المهدي نقيبا لمحامي شمال القليوبية
مجدي المهدي نقيبا لمحامي شمال القليوبية
مجدي المهدي نقيبا لمحامي شمال القليوبية

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