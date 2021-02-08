نشأت الديهي يوجه مناشدة عاجلة للإعلام وأعضاء البرلمان

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك دور كبير على الإعلام في نقل الصورة الحقيقية للجمهور، ولا بد أن يكون هناك قنوات اتصال مباشر بين الإعلام والمسئولين لتوصيل حقيقة الأمر للمواطنين، معقبًا: "مش كل المواطنين تعرف ما يتم انجازه من مشروعات"، داعيًا أعضاء مجلسي الشعب والشوري بالنزول للشعب في القرى والنجوع للاحتكاك بهم والحديث معهم بعيدًا عن المؤتمرات، والاستماع لمشاكلهم وشكواهم وتوضيح حقيقة الأمور لهم"، لافتًا إلى أنه قام بجولة بالفيوم وأثناء حديثه مع المواطنين اكتشف أنهم لا يعلموا شيء عن ما يتم انجازه من مشروعات.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدق من تفاعل مع المواطنين وتواصل معهم، ودائمًا ما يقول للحكومة تحدثوا مع الناس بلغتهم.

وتابع، أن القائمين على الاتصال في مصر بعافية، مشددًا على أن مصر لن تتطور وتتقدم إلا بالتواصل مع أهالي مصر، منوهًا بأنه لديه خطة للقيام بزيارة جميع المحافظات والقرى المصرية للاستماع لشكواهم ونقل آرائهم ومقترحاتهم.

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