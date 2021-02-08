حبس المتهمين بقتل صاحب سلسلة مطاعم شهيرة بأكتوبر

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أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، بحبس المتهمين بقتل صاحب سلسلة مطاعم بإطلاق النار عليه بداخل مزرعته بأكتوبر ٤ أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بأكتوبر تفاصيل مقتل صاحب سلسلة مطاعم شهير على يد ٤ خفراء، وتبين أن المتهمين كانوا في انتظار المجني عليه عند مزرعته الخاصة بمنطقة الحزام الأخضر، وأطلقوا عده طلقات، وذلك بسبب رفضه لعملهم لديه بالمزرعة الخاصة به.



وباشرت النيابة العامة، بأكتوبر، التحقيق في مقتل صاحب مطعم على يد ٤ متهمين بإطلاق أعيرة نارية عليه داخل المزرعة الخاصة به بأكتوبر.



وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



كانت تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل المزرعة الخاصة به، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه، يمتلك محلات أطعمة، مصاب بأعيرة نارية، وأن 4 أشخاص يعملون خفراء، وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلاف على عملهم بالمزرعة.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

