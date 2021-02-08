"الديهي" لمتحدث الخارجية الأمريكية: "مصر دولة قانون ومفيش على راسنا بطحة"



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن مصر دولة قانون، ولدينا نظام قضائي ولدينا برلمان أصبح وسيلة فعالة لتفعيل دولة القانون، ولا نقبل تدخل في شئوننا الداخلية، ونرحب بالتواصل مع الجميع ونفتح قلوبنا وعقولنا مع الجميع، ومفيش على راسنا بطحة.



وشدد، على استعداد مصر للتعاون مع جميع دول العالم وجميع المنظمات بشرط احترام السيادة وعدم التدخل في شئوننا الداخلية والمعاملة بالمثل بعيدًا عن أي إجراءات انتقائية أو انتقامية.



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن متحدث الخارجية الأمريكية كتب عبر "تويتر" إنه يرحب بالإفراج عن مذيع الجزيرة محمود حسين، وأن حرية التعبير حق إنساني عالمي منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونتطلع لمواصلة العمل مع مصر لحماية حرية التعبير".