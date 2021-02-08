نشأت الديهي: أردوغان يسعى لصياغة دستور إلهي

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن إنشاء وصياغة دستور جديد كليًا.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن أردوغان تخطى جميع المستبدين، أن أبرز ملامح التعديلات الدستورية في اسطنبول كما أعلنها نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أردوغان توبراك، تتمثل في تحييد كامل للرقابة القضائية والتشريعية متمثلة في المحكمة الدستورية والبرلمان التركي، وسحب الالتزام بقرارات السحب الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من الدستور، واختيار أعضاء الإدارات المحلية والبلديات والحكومة المركزية بالتعيين وليس بالانتخاب، تقييد المنظمات غير الحكومية أو إلغاؤها بالكامل، إلغاء الضمانات الدستورية والقانونية للحقوق والحريات الأساسية، إلغاء حق الانتخاب والترشح للأقليات العرقية.



وأردف، من بين التعديلات اشتراط موافقة الرئيس على الترشح لعضوية البرلمان، إتاحة الفرصة للترشح لمنصب الرئيس مرات غير محدودة، وإزالة شرط الانتخاب بنسبة 50٪ + 1 وجولتين، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية المنتمي للحزب، فإن رؤساء المحافظات من الحزب الحاكم سوف يتولون رئاسة البلديات في الوقت نفسه.



وعقب "الديهي": "لو نبي مش هيعمل كده، ده النبي محمد كان امرهم شورى بينهم، أردوغان على طريق صياغة دستور إلهي على مقاسه، حكم فرد حاكم صمد".

