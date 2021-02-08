"خط الخير " لعمرو الليثي الاكثر تأثيرا في الجمهور علي «راديو مصر»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
أكد الإذاعي محمد لطفى، رئيس محطة إذاعة راديو مصر ان هناك مجموعة مميزة من البرامج في «راديو مصر» ومنها برنامج «خط الخير» وهو برنامج خدمي يخص جمهور المحتاجين يقدمه الاعلامي عمرو الليثى، وهو خاص بتقديم خدمات ومساعدات مادية لكل من يتواصل مع البرنامج في أي مجال وهذا البرنامج أسبوعي مسجل يذاع الأحد في الثالثة مساءً ويعاد يوم الاثنين في نفس الموعد،    

واضاف لطفي ان برنامج " خط الخير "من أكثر البرامج الخدمية التي تستحوذ علي نسبة استماع لدي المستمعين

ويذكر انه بعد نجاح حلقات برنامج «خط الخير» للإعلامي عمرو الليثى بإذاعة راديو مصر، قررت شبكة راديو مصر استمرار إذاعة برنامج خط الخير، في الدورة البرامجية الجديدة

ويذكر أن البرنامج مستمر في رسم البسمة على شفاه كل محتاج، حيث قدم مساعدات لآلاف الحالات وزواج يتيمات ودعمهم بكل مستلزمات الزواج، و إجراء عمليات قلب ، بالإضافة إلى تركيب أكثر  اطراف صناعية . 

وتأتي فكرة البرنامج تماشيا مع الأحداث والظروف الراهنة جراء انتشار مرض الكورونا، وتداعياته على الأسر غير القادرة، من خلال تقديم الأعمال الخيرية من خلال التواصل مع المستمعين ومتابعي البرنامج.

أخبار تهمك

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة

مصرع شاب انهارت عليه بلكونة عقار بدمنهور (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. ليفاندوفسكي يهز شباك الأهلي بالهدف الأول

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإعلان عن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 5 ساعات

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي وبايرن ميونيخ المتوقع في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد في ورطة قبل مواجهة خيتافي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. تعرف على إصابة نجم الأهلي بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة

مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يعلن التشخيص النهائي لإصابة أرواخو

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

06:00 م

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

07:14 م

عاجل.. تعرف على إصابة نجم الأهلي بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ

08:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع