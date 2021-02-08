محامو ترامب: محاكمته سياسية وغير دستورية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر

وصف محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إجراءات محاكمته بالسياسية وغير الدستورية.

وحث محامو ترامب، مجلس الشيوخ - الكونجرس- على رفض الاتهامات المقدمة ضد ترامب، وفقا لقناة العربية.


من ناحية أخرى، أظهر استطلاع أن ما لا يقل عن 56٪ من الأمريكيين يؤيدون محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، فضلا عن منعه من تولي أي منصب حكومي مستقبلا.

ووفقا لاستطلاع أجرته "ABC News" بالاشتراك مع شركة الأبحاث Ipsos، فإن 56٪ من المستطلعين يرون أنه يجب إدانة الرئيس السابق ترامب ومنعه من تولي المناصب العامة، في حين عارض 43٪ ذلك وصوتوا ضد إدانته.

أخبار تهمك

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي وبايرن ميونيخ المتوقع في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة

تعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ليفاندوفسكي يهز شباك الأهلي بالهدف الأول

منذ ساعة و 16 دقيقة

مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

منذ حوالي 5 ساعات

مصرع شاب انهارت عليه بلكونة عقار بدمنهور (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على إصابة نجم الأهلي بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة

ريال مدريد في ورطة قبل مواجهة خيتافي

منذ 36 دقيقة

برشلونة يعلن التشخيص النهائي لإصابة أرواخو

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإعلان عن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

06:00 م

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

07:14 م

عاجل.. تعرف على إصابة نجم الأهلي بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ

08:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع