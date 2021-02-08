موعد أولى مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره مولودية الجزائر، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ويلتقي الزمالك بمنافسه مولودية الجزائر، يوم الجمعة المقبل الموافق الثاني عشر من شهر فبراير الجاري، والذي سيقام في القاهرة.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





وكان الزمالك حل وصيفًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية، بعد خسارته أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي.





ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة في الموسم الحالي، بشكل مؤقت لحين عودة الأهلي من كأس العالم للأندية، وخوض مؤجلاته.



