ريال مدريد في ورطة قبل مواجهة خيتافي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يستعد  لمواجهة نظيره خيتافي غداً الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني في اللقاء الذي سيقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو .

وأفادت صحيفة ABC الإسبانية بأن زيدان يملك 12 لاعباً فقط من الفريق الأول، إثنان منهم حراس مرمى ولذلك من المتوقع أن يستدعي بعض من اللاعبين الشباب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يفتقد إيسكو وكارفخال وراموس وهازارد وفيدي فالفيردي ورودريجو وفاسكيز وميليتاو وأودريوزولا بسبب الإصابات بالإضافة الى توني كروس لتراكم البطاقات.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن من المتوقع أن يبدأ زيدان أمام خيتافي بلاعب خط وسط شاب بجانب مودريتش وكاسيميرو وميندي في مركز الظهير الأيمن ويعود مارسيلو لمركزه الطبيعي.

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