رئيس دار الكتب تتسلم وثائق نادرة ضمن مبادرة تراثك أمانة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بضرورة استمرار خطط جمع وصون وحفظ التراث المصري باعتباره جزء هام من الحضارة الإنسانية وضمن مبادرة تراثك امانة الهادفة التي أطلقتها دار الكتب والوثائق القومية بهدف جمع المقتنيات التراثية من وثائق ومخطوطات وكتب نادرة وغيرها من الأفراد والعائلات للحفاظ عليها كجزء من الذاكرة الوطنية تسلمت  الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية من الدكتورة رفيقة سليم حمود المستشارة التربوية لدى العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية مجموعة قيمة من مقتنيات أسرة الشيخ نوفل عبد الجواد نوفل(1895- 1963) الذي كان يعمل مفتش بوازرة المعارف العمومية ووالد زوجها الراحل الدكتور محمد نبيل نوفل أستاذ التربية بجامعة عين شمس وخبير تربوي لدى منظمة اليونسكو والذى توفي عام 2019 وتضم أوراق شخصية وشهادات علمية تخص الشيخ نوفل ممنوحة من الملك فؤاد وأوراق أخرى تخص زوجته، بالاضافة إلى عدد من الوثائق واللفافات والدفاتر، وسوف تقوم دار الوثائق القومية بعمليات التعقيم والترميم وجميع العمليات الفنية من التصنيف والفهرسة قبل إتاحتها للباحثين.
وأكدت الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، أن هذه المقتنيات وما تحتويه توضح الكثير من الجوانب الاجتماعية والثقافية والفكرية لدى المجتمع المصري، كما أنه تقدم قراءة لفترة تاريخية من خلال مصادر اصلية للتعرف على عدد من القيم والعادات والمعارف المختلفة لدى المصريين، واشارت ان دار الوثائق القومية توفر كافة الإمكانيات للحفاظ على التراث الوثائقي في مصر.

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