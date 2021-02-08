"الديهي" عن زعم إعلامي إخواني أنه أفضل من عمر بن الخطاب: "أصحاب العقول في راحة"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أذاع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لـ الإعلامي الإخواني صابر مشهور، يزعم خلاله أنه أفضل ويفهم في الإسلام أكثر من عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

وقال "مشهور"، خلال الفيديو، إن عمر بن الخطاب ولد لأب وأم كافرين، وأسلم وعمره 26 عامًا ونشأ في مجتمع كافر، بينما هو ولد لأب وأم مسلمين، ونشأ في مجتمع مسلم على حفظ القرآن والمسجد ويصلي ويصوم ويحفظ القرآن، ويفترض أنه يسبق عمر بن الخطاب.

وعقب "الديهي"، "أصحاب العقول في راحة، الواد مخه لسع".

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