أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب يكشف تفاصيل مبادرة توفير الأدوية للعمالة غير المنتظمة

Advertisements

كشف عمرو يونس، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل المبادرة التي أطلقتها التنسيقية لدعم العمالة الغير منتظمة في ظل جائحة فيروس كورونا.



وقال "يونس" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين، إن هذه المبادرة لم تكن المبادرة الأولى، ولكن سبقها مبادرات أخرى لدعم الفرق الطبية في مستشفيات العزل بتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية قبل هذه المبادرة لتخفيف العبء في ظل عدم انتظام العمل عند العمالة الغير منتظمة.



وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية للقيام بخصم يصل إلى 15% على الأدوية المحلية الصنع و3% للأدوية المستوردة بدون أن يكون هناك حد أقصى للروشتة أو عدد مرات صرفها.



وأكد أنه يتم صرف الأدوية برقم البطاقة وروشتة حديثة من طبيب، ومدعومة أيضًا من للزوجة أو الأبناء بشرط إرفاق البطاقة العائلية لإمكانية القيام بصرف الأدوية.