الأهلي يسقط أمام بايرن ميونيخ في الشوط الأول بهدف "السفاح"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام بايرن ميونيخ متأخرا بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ستاد أحمد بن علي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

أول المحاولات الهجومية لفريق بايرن ميونيخ كانت من نصيب سيرجي جنابري الذي مرر الكرة بينية خلف بدر بانون لكن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي خرج في الوقت المناسب من مرماه وأمسك بالكرة قبل أن تصل إلى كينجسلي كومان.

وفي الدقيقة 8 مرر الفرنسي بافارد الظهير الأيمن لفريق بايرن ميونيخ كرة عرضية متقنة قابلها روبرت ليفاندوفسكي برأسية لكنها علت عارضة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في محاولة ألمانية أخرى للتسجيل.

وحصل جنابري في الدقيقة 12 على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى بعد عرقلة من محمد هاني نفذها كيميتش لكن دفاع الأهلي تدخل في الوقت المناسب وتحولت إلى ركلة ركنية.

واستمر ضغط فريق بايرن ميونيخ على دفاعات الأهلي حيث تسلم كينجسلي كومان الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها لكن دفاع الأهلي أبعدها عن منطقة الجزاء، ثم ضربة رأسية من مولر وصلت سهلة في يد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.

ومع استمرار بايرن ميونيخ في الاستحواذ على مجريات اللقاء كان لا بد من الهدف الأول أن يسكن شباك الشناوي وهو ما حدث في الدقيقة 17 بعدما تسلم بافارد الكرة من الناحية اليمنى ليمررها داخل منطقة الجزاء وتصل إلى جنابري الذي مرر الكرة إلى ليفاندوفسكي ليسددها داخل الشباك معلنًا أول أهداف المباراة.

بعد الهدف الأول لبايرن ميونيخ انطلق محمد هاني من الناحية اليمنى في الدقيقة 21 ومرر الكرة عرضية داخل منطقة جزاء الفريق البافاري ليسددها طاهر محمد طاهر برأسه لكن مانويل نوير أمسك بالكرة.

وفي الدقيقة 24 مرر جنابري الكرة إلى روكا داخل منطقة الجزاء ليسددها قوية وتمر بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس الأهلي وتضيع فرصة خطيرة لبايرن ميونيخ لإحراز الهدف الثاني.

واضطر علي معلول لمغادرة ملعب المباراة متأثرا بالإصابة في العضلة الخلفية مع الدقيقة 26 ليحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.

ومع وصول الشوط الأول للدقيقة 37 تلقى ليفاندوفسكي كرة رائعة وضعته منفردا بمحمد الشناوي لكن المهاجم البولندي سدد الكرة أعلى عارضة الشناوي ليضيع فرصحة خطيرة للفريق البافاري لتعزيز تقدمه.

وتلقى دايفيز الكرة من على حدود منطقة الجزاء ليراوغ عمرو السولية ويسددها قوية لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس الأهلي بسنتيمترات قليلة.

وحصل كومان على ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 42 بعد عرقلة من ياسر إبراهيم نفذها كيميتش ليتصدى لها محمد الشناوي، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونيخ بهدف دون رد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفاندوفسكي بطولة كأس العالم للأندية ‏بايرن ميونيخ الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ريال مدريد في ورطة قبل مواجهة خيتافي

منذ 36 دقيقة

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي وبايرن ميونيخ المتوقع في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإعلان عن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يعلن التشخيص النهائي لإصابة أرواخو

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. تعرف على إصابة نجم الأهلي بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة

عاجل.. ليفاندوفسكي يهز شباك الأهلي بالهدف الأول

منذ ساعة و 16 دقيقة

مصرع شاب انهارت عليه بلكونة عقار بدمنهور (صور)

منذ أقل من ساعة

تعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ يوم

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يتقدم على اف سي مصر بهدف "أجايي" في الشوط الأول

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة بيراميدز والأهلي

بالفيديو.. اهداف مباراة بايرن ميونخ ضد تشيلسي 0/3 في دوري ابطال اوروبا

الأهلي يتقدم على سموحة في الشوط الأول بهدف "كهربا"

نهاية المباراة.. بايرن ميونيخ يتوج بطلا لدوري أبطال على حساب باريس سان جيرمان

التعادل السلبي يحسم موقعة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

عاجل.. نجم الأهلي يخرج مصابًا أمام بايرن ميونيخ

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

06:00 م

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

07:14 م

عاجل.. تعرف على إصابة نجم الأهلي بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ

08:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع