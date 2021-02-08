"المركزي الأوروبي" يعلن التمسك بالسياسة النقدية التيسيرية رغم ارتفاع التضخم

قالت كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي إن البنك يجب أن يبقي السياسة النقدية التيسيرية كما هي رغم ارتفاع معدل التضخم في الشهر الماضي.





وكانت بيانات اقتصادية كشفت عن زيادة معدل التضخم في منطقة اليورو بنحو 0.9 بالمائة خلال الشهر الماضي، بعد انخفاض 0.3 بالمائة في الشهر السابق له.





وأضافت كريستين لاجارد أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الإثنين، أن الارتفاع غير المتوقع في التضخم خلال الشهر الماضي يخفي الديناميكيات الأساسية الضعيفة، بحسب وكالة "رويترز".





وتابعت لاجارد: "من المرجح أن تظل ضغوط الأسعار الأساسية خافتة بسبب ضعف الطلب وضغوط الأجور المنخفضة وارتفاع سعر صرف اليورو".





وأضافت رئيسة المركزي الأوروبي أن تعهد البنك بالحفاظ على ظروف التمويل المواتية أمر بالغ الأهمية في البيئة الحالية.