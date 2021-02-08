القبض على مسئول مخبز استولى على نصف مليون جنيه من أموال الدعم بالجيزة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي، بمحافظة الجيزة لإستيلائه على مبلغ مالي قدره 463،357 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية دون إنتاجه فعليًا والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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