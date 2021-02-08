خلال اجتماع "محلية البرلمان".. شعراوي يعرض جهود تطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بالمحافظات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
عقدت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا لها، مساء اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة بيان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الإسبوع الماضي، وذلك لمتابعة عمل الوزارة في مشروعات حياة كريمة والتي تتم على مرحلتين، وما أدلى به الوزيرمن إيضاحات على أرض الواقع، وذلك بحضور الوزير.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن هناك رؤية مستقبلية للوزارة تعمل على تطوير جميع الأسواق الرسمية والعشوائية القائمة بالمحافظات بما يساعد علي تعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة الموارد المالية للمحافظات.

وقال "شعراوي " خلال اجتماع اللجنة، إن رؤية الوزارة تتمثل في إعداد مخطط تفصيلى لتلك الأسواق يتضمن ( لاند اسكيب ) مناسب مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية وذلك بهدف الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التى تعوق الحركة المرورية وتحرك المواطنين واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكافة المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص، مشيرًا الى توفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية فى حالة حدوث حرائق.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أنه سيتم إنشاء لجنة دائمة بكل محافظة تتولى تقنين أوضاع عقود المشاهرة والعقود طويلة الأجل والتفاوض مع المستأجرين لزيادة القيمة الإيجارية وتقنين أوضاع الاأشطة المستحدثة لضمان حوكمة الإجراءات وتعدد المعايير وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الايجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين وتنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختصة.

وفيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تشكيل لجنة من الوزارات والهيئات المختلفة ( وزارة التنمية المحلية – هيئة الاوقاف المصرية – وزارة الزراعة – وزارة الموارد المائية والرى – الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – التموين والتجارة الداخلية ) لإدارة ملف تطوير الأسواق بالكامل وتم عقد عدة اجتماعات تنسيقية فى هذا الشأن حيث تم حصر جميع الأسواق الرسمية والعشوائية، وجميع الأراضى الفضاء بمحيط الأسواق المخطط استخدامها لإقامة أسواق حضارية عليها.

وقال اللواء محمو شعراوى، إن عدد الأسواق الرسمية بلغ (311)، تم تطوير عدد (54)، وجارى تطوير عدد (239) ومتبقى عدد (18) سوق رسمى، كما بلغ عدد الأسواق العشوائية (1792)، تم تطوير عدد (95)، وجارى تطوير عدد (282)، ومتبقى عدد (1415) سوق عشوائى، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد قطع الأراضى الفضاء المرشحة لإقامة أسواق رسمية عليها بلغ (952) منها ولاية المحافظات عدد (753) قطعة، ولاية الجهات لاخرى عدد (199) قطعة.

وأكد اللواء محمود شعراوى اـه تم ايضًا التنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة القاهرة لنقل السوق الحالى بميدان المطرية وتم تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجى، حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير عدد 769 باكية بمساحة اجمالية (4955) متر مسطح، وبقيمة اجارية (205845) جنيه بزيادة 10% سنويا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان تتولى المحافظة التأجير للمستحقين مع اضافة مصاريف الادارة والصيانة والامن.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة، وهيئة الأوقاف المصرية وتم إعداد مخطط أولي لتطوير ثلاث اسواق عشوائية بمنطقة شرق القاهرة بمدينة نصر وهي أسواق ( المنهل – التبة - حكاية) يتضمن النموذج لهذه الاسواق – اسواق متعددة الطوابق تتضمن بدروم للسيارات.

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