محافظة الإسكندرية تحذر: شبورة مائية كثيفة بدءًا من غد الثلاثاء

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
أعلنت محافظة الإسكندرية عن التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى التعرض لشبورة مائية كثيفة صباحا وخاصة علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. وذلك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2021 إلي الأحد 14 فبراير 2021.
 
وتحذر محافظة الإسكندرية السادة ‏المواطنين ‏بضرورة إتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

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