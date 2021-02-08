"هفضل فخور بيك".. حمادة هلال يدعم النادي الأهلي قبل مباراته مع بايرن ميونيخ

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علق الفنان حمادة هلال على مباراة الأهلي مع بايرن ميونيخ قبل بدئها، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وشارك "هلال" صورة له من أحد أفلامه، وكتب قائلا: "سواء غلبت أو اتغلبت أنا هفضل أحبك وفخور بيك".



وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:



المرمى: محمد الشناوي.



الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.



الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أفشة.



الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - طاهر محمد.