ورشة عمل لواعظات وزارة الأوقاف حول المطويات التثقيفية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
نظمت ورشة عمل لواعظات الأوقاف المصرية ضمن فعاليات القافلة الدعوية المشتركة بين مصر والسودان وبمدينة نيالا جنوب دار فور السودانية، حول مطويات وزارة الأوقاف التثقيفية، حيث قامت الواعظة مرفت عزت بعرض واف للمطوية التثقيفية بعنوان: “نتعايش باحترام”.

وأكدت أن كل مواطن له حق وعليه واجب بين المواطن والدولة، كما ينبغي أن يكون ذلك في صالح الوطن، وعلينا أن نرسخ حب الأوطان والانتماء إليها، واحترام الآخر وقبوله، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.

ومن جانبها أوضحت الواعظة وفاء عبد السلام خلال عرضها لمطوية “خطورة الإلحاد” أن آيات الله تعالى في الكون تؤكد قدرة الله (عز وجل) وأنه الخالق لجميع الكائنات قال تعالى: “سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ”، مشيرة إلى أن من أسباب الإلحاد الجهل وسوء الفهم، ومن الواجب علينا توعية الشباب واستيعابهم، وتوضيح قدرة الله تعالى وجماله في خلق هذا الكون.

أخبار تهمك

تعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 12 ساعة

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي وبايرن ميونيخ المتوقع في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار للزمالك قبل موقعة مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

برشلونة يعلن التشخيص النهائي لإصابة أرواخو

منذ ساعة و 15 دقيقة

مدرب بايرن ميونخ يكشف عن الحالة الوحيدة التي تمنح الأهلي التفوق

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة حسام غالي إلى محمد الشناوي قبل موقعة الأهلي وبايرن ميونخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإعلان عن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

منذ ساعة

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحدد سعر رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 15 دقيقة

خبر سار لريال مدريد قبل موقعة خيتافي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:00 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

عاجل.. الظهور الاول لنجل معز مسعود في عقد قرانه ومعز وحلا يرقصا علي "بسكوتاية مقرمشة"

04:44 م

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار بعض أنواع السجائر بالسوق المصري

07:14 م

عاجل.. الإعلان عن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية

06:06 م

تعرف على جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع