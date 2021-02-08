البورصات الأوروبية ترتفع بالختام بدعم من "وول ستريت"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
انهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بدعم من تعافى معنويات المستثمرين الأوروبيين، ومكاسب الأسواق العالمية، على الرغم من أن الأرباح وتطورات فيروس كورونا لا تزال في بؤرة الاهتمام.

وتلقت البورصات الأوروبية الدعم مع ارتفاع "وول ستريت" لمستويات قياسية خلال التعاملات، مع آمال تصديق الكونجرس على حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 410.7 نقطة، كما زاد "فوتسي" البريطاني بنحو 0.5 بالمائة إلى 6523.5 نقطة.

واستقر المؤشر الألماني "داكس" عند مستوى 14059.9 نقطة، وارتفع "كاك" الفرنسي بنحو 0.5 بالمائة إلى 5686 نقطة.

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