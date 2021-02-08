محافظ الفيوم: مشروعات المياه وتطوير شبكات الصرف أولوية في مبادرة "حياة كريمة" (فيديو)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن مبادرة "حياة كريمة" هي المبادرة الأهم بالنسبة للمواطنين تنفيذًا لوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي المعني بالمواطن المصري والمعني بمصر الجديدة وبأهلها البعيدين عن قطار التنمية.

وأضاف "الأنصاري" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إن مشروعات المياه وتطوير شبكات الصرف الصحي تمثلان أولوية في مبادرة حياة كريمة، فضلًا عن أعمال البنية التحتية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وأشار إلى أنه تم عقد جلسة مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ من أجل الاستماع إلى آرائهم، وتدعيم شبكات الكهرباء وتوصيل الغاز للقرى المحرومة وتوصيل خدمات الانترنت باعتباره مطلب من متطلبات الحياة والتعليم ولم يعد رفاهية، مع تطوير الطرق وربط القرى بعضها ببعضها والبدء بتدشين العديد من المدارس الصناعية لتدريب وتأهيل الشباب إلى سوق العمل.

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