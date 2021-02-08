حكم إنجليزي يتقدم ببلاغ للشرطة بعد تلقيه تهديدات بالقتل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
وكالات

 

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أن الحكم مايك دين قرر عدم إدارة أي مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، بعد أن تلقى هو وعائلته تهديدات بالقتل، عقب قرارات طرد مثيرة للجدل.

تعرض دين لانتقادات لطرده مدافع ساوثهامبتون يان بدناريك، خلال هزيمة مذلة 0-9 أمام مضيفه مانشستر يونايتد، وأيضاً إشهار بطاقة حمراء للاعب وسط وست هام، توماش سوتشيك، خلال تعادل سلبي أمام فولهام.

وطرد بدناريك بسبب مخالفة ضد أنطوني مارسيال، بينما طرد سوتشيك بعدما بدا أنه اعتدى بالمرفق على مهاجم فولهام، ألكسندر ميتروفيتش.

وتم إلغاء العقوبتين بعد قبول طعن الناديين.

وأدان رئيس رابطة الحكام المحترفين في إنجلترا، مايك رايلي، التهديدات ضد دين.

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