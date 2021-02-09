بعد زواجه من حلا شيحة.. 10 معلومات عن معز مسعود

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:30 ص
معز مسعود
معز مسعود
محمود الجلاد
احتفل الداعية معز مسعود بزفافه على الفنانة حلا شيحة، الاثنين، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الكبرى، واقتصر الحضور على الأهل والمقربين فقط، حيث أصبح زواجه حديث "السوشيال الميديا" و"تريند" مصر وذلك استمرارا لحالة الجدل التي يثيرها بسبب زيجاته المتعددة.

في السطور التالية نعرض لكم 10 معلومات عن معز مسعود: 

1-ولد "معز مسعود" عام 1978م وعاش أول فترة من حياته في الكويت.

2- حصل على بكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2000م، وحصل على درجة الماجستير في الدراسات الدينية وعلم اللاهوت من جامعة كامبريدج.

3-كان عازف موسيقى قرر الالتزام والانضباط في حياته حتى التقى بشخص كفيف البصر في نفس عمره يحب الله ويتقرب منه، فتعلق بهذا الفتى واتجه إلى قراءة القرآن الكريم وحفظه في 18 شهرا.

4-طلب العلوم الشرعية الإسلامية على أيدي علماء كبار فور تخرجه، ولمدة أكثر من عشرة أعوام.

5-في شهر رمضان 2002، لبى دعوة لقضاء الشهر مع جالية إسلامية بمدينة نيويورك الأمريكية وإمامة الناس لـصلاة التراويح.

6-حاول ترجمة القرآن الكريم للمسلمين غير المتحدثين باللغة العربية.

7-كانت الخطوة الأولى في طريق الداعية المصري للعمل بالدعوة بتسجيل كلماته في المسجد إلى راديو وتليفزيون العرب (ART).

8-خلال الفترة منذ 2002م وحتى 2006م قدم برنامجين باللغة الإنجليزية هما "الأمثال في القرآن، ودرجٌ إلى الفردوس" على قناة اقرأ.

9- عام 2011م قدم برنامجا بعنوان "ثورة على النفس" على قناة "Cbc" والتليفزيون المصري.

10- عام 2016، قرر "معز مسعود" أن يدخل تجربة جديدة من خلال المشاركة في إنتاج الأفلام التي تخاطب الغرب، وكانت خطوته الأولى من خلال فيلم "اشتباك".

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