سقوط تشكيل عصابي لتركيب عدادات الكهرباء بالشيخ زايد

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تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في إنهاء إجراءات تركيب عدادات الكهرباء للعقارات المخالفة بمدينة الشيخ زايد بموجب مستندات مزورة.



وردت معلومات لقسم مباحث كهرباء الجيزة وجنوب القاهرة بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، مفادها قيام 4 من موظفي الكهرباء، أحدهم سبق فصله بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إستخدام خطابات مُزورة منسوب صدورها لجهاز مدينة الشيخ زايد، لإستكمال إجراءات تركيب عدادات كهرباء للعقارات غير الـمُرخص لها بإستكمال أعمال المرافق لوجود مخالفات في أعمال بنائها بمنطقة الياسمين بمدينة الشيخ زايد نظير تحصلهم على مبالغ مالية كبيرة من أصحابها، وأنهم قاموا بتركيب العدادات لـ 4 عقارات "محددة".



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط ثلاثة منهم، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأضافوا بقيامهم بتركيب 106 عداد، داخل 43 عقار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى التنسيق مع الجهات المعنية لرفع العدادات المخالفة.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإستيلاء على المال العام لما لها من تأثير سلبي على الإقتصاد القومي للبلاد.