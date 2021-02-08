بعد شفاءه من كورونا.. المدير التنفيذي للأهلي يتواجد في ملعب مباراة بايرن ميونخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
محمد الصو

شهدت مقصورة ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، حضور محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، مباراة النادي الأهلي أمام بايرن ميونخ، بطل قارة أوروبا، بعد شفاءه من فيروس كورونا.

 

ويلتقي الأهلي نظيره بايرن ميونخ، في اللقاء الذي يقام على ملعب أحمد بن علي، والتي تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

 

ويواجه الفائز في المباراة نظيره تيجريس المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية والوسطى «كونكاكاف»، في نهائي بطولة مونديال الأندية في اللقاء المقرر له يوم الخميس المقبل الموافق يوم 11 من شهر فبراير الجاري.

 

وكان محمد مرجان تعرض للإصابة بفيروس كورونا بعد خضوعه لمسحة فور وصول بعثة النادي الأهلي إلى قطر.

 

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب أحمد بن علي، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني، وحرصوا على تفقد ملعب أحمد بن علي، وذلك فور وصولهم.

 

وأعلن موسيماني، تشكيل النادي الأهلي الرسمي لمواجهة بايرن ميونيخ كالتالي:

 

محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

 

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

 

علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمد شريف.

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