محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم كأس العالم لكرة اليد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
كرم اليوم الاثنين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المشاركين في تنظيم بطولة "كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021"، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، وجميع الجهات المعنية. مشيدا بحسن التنظيم والتجهيزات الرائعة التي تمت في البطولة والتي أظهرت الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام دول العالم.

وتوجه المحافظ بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع الجهات والأجهزة التي شاركت في تنظيم البطولة وإظهارها بشكل مشرف لنا جميعا.

وأكد الشريف أن الإسكندرية دائما رائدة في استضافة وتنظيم البطولات العربية والعالمية، وذلك في ظل دعم وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم كأس العالم لكرة اليد
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم كأس العالم لكرة اليد
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم كأس العالم لكرة اليد
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم كأس العالم لكرة اليد
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم كأس العالم لكرة اليد
محافظ الإسكندرية يكرم المشاركين في تنظيم كأس العالم لكرة اليد

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