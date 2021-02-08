القبض على "مستريح" قليوب لنصبه على مواطنين في 3 مليون جنيه

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الإثنين، القبض على "مستريح" جواهرجي قليوب لنصبه على عدد من المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها أكثر من 3 ملايين جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح مالية، إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المالية بدعوى تعثر تجارته واعترف بإرتكابه الواقعة واحيل للنيابة فتولت التحقيق.



كان اللواء فخر العربي مدير امن القليوبية اخطارا من مامور مركز قليوب، يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها جواهرجي بالاستيلاء على اموالهم بحجة تشغيلها فى تجارة الذهب.



جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات الى ان المتهم يدعى "ن.ن" 52 عاما جواهرجي، استولى على قرابة 3 مليون جنيه من العديد من المواطنين، بحجة تشغيلها في الذهب مقبال أرباح شهرية، وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم، وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.



ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكانه وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه وتولت النيابة التحقيق.

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الإثنين، القبض على "مستريح" جواهرجي قليوب لنصبه على عدد من المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها أكثر من 3 ملايين جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح مالية، إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المالية بدعوى تعثر تجارته واعترف بإرتكابه الواقعة واحيل للنيابة فتولت التحقيق.



كان اللواء فخر العربي مدير امن القليوبية اخطارا من مامور مركز قليوب، يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها جواهرجي بالاستيلاء على اموالهم بحجة تشغيلها فى تجارة الذهب.



جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات الى ان المتهم يدعى "ن.ن" 52 عاما جواهرجي، استولى على قرابة 3 مليون جنيه من العديد من المواطنين، بحجة تشغيلها في الذهب مقبال أرباح شهرية، وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم، وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.



ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكانه وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه وتولت النيابة التحقيق.