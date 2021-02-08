محافظ الدقهلية يتابع فريق شباب أبطال الدقهلية في مبادرة للرسم على الحوائط والجدران



وفي سياق الزيارة تفقد محافظ الدقهلية ورئيس شعبة القوات المسلحة اصطفاف المعدات المشاركة في اعمال التنفيذ للمبادرة قبل انطلاقها للعمل بالقري المختارة،مؤكدا ان هذه المبادرة تعد نقله نوعية وحضارية للريف المصري لم تحدث من قبل موجها الشكر والتقدير والعرفان للسيد رئيس الجمهورية وللحكومة المصرية وجميع السادة الوزاراء وللهيئة الهندسية بالقوات المسلحة علي تلك الجهود للارتقاء بالريف المصري وتوفير حياة كريمة للمواطنين ليس في الدقهلية وحدها ولكن في جميع قري المحافظات المصرية.

قام اليوم الاثنين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة أعمال فريق الشباب " ابطال الدقهلية " فى اطار مبادرته التى اطلقها للارتقاء بالمظهر الحضارى بنطاق المدينه وذلك بالرسم على الحوائط والجدران بدعم من المجتمع المدنى بالدقهلية، رافق المحافظ م. محمد البسيونى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة.جاء ذلك فى اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتعظيم مشاركات المجتمع المدنى مع الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.ومن جانبه اوضح رئيس حى شرق المنصورة،انه تتم بالفعل اعمال الفريق فى اطار المبادرة المشار اليها بعمل جداريات بالشوارع العامه لحى شرق ورسم اعلام محافظة الدقهليه واكد المحافظ ان المبادرة المشار اليها هى مبادرة مجتمعية تستهدف الارتقاء بالمظهر الحضارى.تتم المبادرة بمشاركة فريق شباب "ابطال الدقهلية" وتم التوجيه للتنسيق مع المجتمع المدنى لتقديم الدعم اللازم لتوفير كافة المعدات والمون اللازمه لتنفيذ المبادرة مضيفا انها بدأت اعمالها فى شارع المشاية السفلية بمدينه المنصورة، برسم جدارية كبيرة ويستكمل شباب المبادرة من اعضاء الفريق اعمالهم بباقى الشواع والميادين بنطاق مدينه المنصورة.وقد اكد محافظ الدقهلية على اهمية استمرار دعم ومساندة المجتمع المدنى لنجاح المبادرة وتحقيق اهدافها المرجوه من اجل ان يتم تعميمها بنطاق المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضارى للشوارع والميادين بالقرى والمدن المراكز والاحياء على مستوى المحافظه.واضاف المحافظ ان مشاركات الشباب الواعد فى هذه المبادرة وتقديم الدعم اللازم من قبل المجتمع المدنى بالدقهلية فى مثل هذه المبادرات تؤكد عظمه الانتماء لدى ابناء المحافظه بصفه خاصه والشباب المصرى جميعا بصفه عامه.وعلي صعيد اخر اكد المحافظ علي اهمية اعداد تصمميمات تفصيلية كاملة لمصنع اعادة تدوير المخلفات الصلبة ودراسة بيئية كاملة لاقامة مصنع تدوير المخلفات بقرية ابو جلال بمركز ومدينة شربين وليخدم جزء من مركز نبروة،كما وجه محافظ الدقهلية لمديرة ادارة التنمية البشرية بضرورة ارسال لجنة لمعاينة بعض المنازل المتهالكة بمركز ومدينة شربين لاعادة تأهيلها وذلك بمشاركة المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.واوضح محافظ الدقهلية ان القرى التى تم اختيارها ضمن مبادرة حياه كريمة تم وفق دراسات توضح القرى الاكثر احتياجا من حيث عدد السكان بها، واشار ان هناك تضافر لجهود جميع مديريات وقطاعات الخدمات مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتفيذ علي اعلي مستوي يليق بالمواطنين،مضيفا ان القرى التى تم اختيارها تشمل قرى، ابو جلال والاحمدية والحصص والسعدية والسلام والشناوى والصبرية والضهرية والعوضية والعيادية وبساط كريم الدين وترعة غنيم ودنجواى ورأس الخليج وكفر ابو زاهر والعزب التابعة لها وكفر الاطرش وكفر الترعة الجديد وكفر الترعة القديم وكفر الحاج شربينى وكفر الحطبة وكفر الدبوسى وكفر الشيخ عطية وكفر الوكالة وكفر منشأة ناصر وكفر يوسف ومحلة انجاق.