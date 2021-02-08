وزيرة التخطيط: حجم الاستثمارات العامة زادت 66% خلال آخر 3 سنوات

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن تكامل العمل بين الحكومة والسلطة التشريعية في مصلحة الوطن والمواطن، موضحة أنها عرضت أمام البرلمان اليوم عمل الوزارة الفترة الماضية والانجازات التي تمت.



وأشارت "السعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنها عرضت خطة الدولة في الاستثمار العام، ويقصد به الاموال التي تضخها الدولة في مشروعات البنية التحيتة والمشروعات، منوهة بأن حجم الاستثمارات العامة زادت 66% خلال الثلاث سنوات الماضية، ونصيب الفرد من الاستثمار العام زاد بنسبة 220%.



وأضافت وزيرة التخطيط، أنهم عملوا على تنويع مصادر التمويل لمواكبة جهود الدولة للتوسع في مجالات التنمية.

