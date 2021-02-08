ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة في حملة لحي عين شمس

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شنت الأجهزة التنفيذية بحي عين شمس، حملة مكبرة على الباعة الجائلين والمقاهي والمحالات والمباني المخالفة، لإعادة الانضباط للشارع مرة أخرى، بالتعاون مع أجهزة الأمن، بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.



وقال مصدر مسئول بالحي، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة بدأت بشوارع أحمد عرابي ومصطفى حافظ، وأسفرت عن ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة، ورفع كافة الباعة الجائلين المتعدين على حرم الطريق.



وأضاف المصدر، أن الحملة مستمرة غدًا وبعد غد بهدف إعادة الانضباط للشارع مرة أخرى، وضبط الخارجين عن القانون.



وتابع: تم ضبط أعمال بناء مخالف بشارع عبدالمحسن الوسيمي، وقامت الأجهزة التنفيذية بوقف أعمال البناء وتحرير محضر بالواقعة.