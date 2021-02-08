محافظ الدقهلية يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تطوير قرى ضمن "حياة كريمة"



وفي ذات السياق اكد المحافظ علي اهمية اعداد تصمميمات تفصيلية كاملة لمصنع اعادة تدوير المخلفات الصلبة ودراسة بيئية كاملة لاقامة مصنع تدوير المخلفات بقرية ابو جلال بمركز ومدينة شربين وليخدم جزء من مركز نبروة،كما وجه محافظ الدقهلية مديرة ادارة التنمية البشرية بضرورة ارسال لجنة لمعاينة بعض المنازل المتهالكة بمركز ومدينة شربين لاعادة تأهيلها وذلك بمشاركة المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.



وأوضح محافظ الدقهلية ان القرى التى تم اختيارها ضمن المبادرة تم وفق دراسات توضح القرى الاكثر احتياجا من حيث عدد السكان بها.



واشار ان هناك تضافر لجهود جميع مديريات وقطاعات الخدمات مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتفيذ علي اعلي مستوي يليق بالمواطنين،مضيفا ان القرى التى تم اختيارها تشمل قرى، ابو جلال والاحمدية والحصص والسعدية والسلام والشناوى والصبرية والضهرية والعوضية والعيادية وبساط كريم الدين وترعة غنيم ودنجواى ورأس الخليج وكفر ابو زاهر والعزب التابعة لها وكفر الاطرش وكفر الترعة الجديد وكفر الترعة القديم وكفر الحاج شربينى وكفر الحطبة وكفر الدبوسى وكفر الشيخ عطية وكفر الوكالة وكفر منشأة ناصر وكفر يوسف ومحلة انجاق.



وفي سياق الزيارة تفقد محافظ الدقهلية ورئيس شعبة القوات المسلحة اصطفاف المعدات المشاركة في اعمال التنفيذ للمبادرة قبل انطلاقها للعمل بالقري المختارة،مؤكدا ان هذه المبادرة تعد نقله نوعية وحضارية للريف المصري لم تحدث من قبل موجها الشكر والتقدير والعرفان للسيد رئيس الجمهورية وللحكومة المصرية وجميع السادة الوزاراء وللهيئة الهندسية بالقوات المسلحة علي تلك الجهود للارتقاء بالريف المصري وتوفير حياة كريمة للمواطنين ليس في الدقهلية وحدها ولكن في جميع قري المحافظات المصرية.

التقي الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، اللواء شريف جوده مساعد قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء محمود محمد سليمان رئيس شعبة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والوفد المرافق لهما بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري وكيل اول الوزارة السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير المساعد وقيادات المحافظة والشركات العاملة بمشروع حياة كريمة في 26 قرية بمركز شربين بالدقهلية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.وتم خلال اللقاء استعراض برسنتيشن يتضمن بيان الاعمال المطلوبة لتطوير القريالمشار اليها، وقد وجة محافظ الدقهلية بسرعة تعديل بعضا من مقايسات المشروعات واضافة مشروعات الجديدة خلال ٤٨ ساعة وذلك لتعظيم استفادة اهالينا بقري المبادرة،كما وجه د. مختار لسرعة انهاء كافة الاجراءات والعمل علي تكثيف العمل بالمشروعات والانتهاء منها وفقا للبرامج الزمنية المحددة مشيرا انه من المقرر الانتهاء من كافة المشروعات خلال عام 2021 تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.