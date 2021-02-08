الدقهلية تحتفل بعيدها القومي بإيقاد الشعلة وتطوير النصب التذكاري

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افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، النصب التذكارى للشهداء بعد تطويره وتحديثه بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومى هذا العام.



كما قام محافظ الدقهلية بإيقاد الشعلة الرئيسية بميدان النصب التذكارى ايذانا ببدء احتفالات المحافظة بعيدها القومى، فى اطار احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومى 8 فبراير للعام 2021.



حيث رافق المحافظ هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء عادل الطحلاوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا واللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية واللواء حسام عبدالواحد مدير الأمن الوطني واللواء خالد إبراهيم مدير منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي والعميد احمد حسني، والعقيد تامر العوضي المستشار العسكرى ورجال الدين والإسلامي والمسيحى واعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وبمشاركة مديرية الشباب والرياضه باشراف علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.



هذا وتعد احتفالات المحافظة كل عام بالعيد القومى ترسيخا لذكرى عزيزة على نفوس ابناء الدقهلية وهى انتصارات شعب المنصورة عاصمة الدقهلية على حملات الغزو الاوربي بقيادة قائد الحملات لويس التاسع ملك فرنسا فى فبراير عام 1250 ميلادية واستطاع اجدادنا فى المنصورة تحقيق النصر وصد هذه الحملات عن مصر واسر قائدهم وايداعه اسيرا بدار القاضى بن لقمان فى ذلك الوقت حتى تم إفتدائة من الاسر والتى مازالت ماثلة امام الاجيال المتعاقبة كمزارا سياحى اثرى عريق يجسد عظمة وبسالة شعب المنصورة تستلهم اجيال المصريين منه الفخر والعزة وتأكيد الكرامة ويعطيهم الدروس العميقة فى الشجاعة والصمود فى وجه المستعمر على مر العصور وهى ذكرى وتذكير للاجيال عبر العصور والازمان.



وقال محافظ الدقهلية ان العيد القومى للدقهلية لم يكن مجرد مظاهر احتفالية فقط لهذه الذكرى العزيزة فى نفوس اهل الدقهلية جميعا والمصريين ايضا ولكنة ايضا يمثل وقفة للحساب والتدقيق كل عام لما حققتة المحافظة باجهزتها المختلفة من انجاز للمشروعات والخطط الاستثمارية والتنموية التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم خدمات.



وأشار محافظ الدقهلية الي انه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فقد حققت المحافظة العديد من الانجازات في كافة قطاعات المرافق والخدمات تستهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بلغت تكلفتها الاجمالية علي6 مليار جنيه وبلغ عدد المشروعات التي تم انجازها ما يزيد على 207 مشروعا فى كافة المجالات الخدمية والمرافق..



وأكد محافظ الدقهلية ان اجهزة المحافظة تعمل جميعها فى تناغم وتنسيق مستمر لتحقيق المزيد من الانجازات التى تحقق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم والسير قدما على طريق الرقى والتقدم والاستقرار لوطننا العزيز مصر.