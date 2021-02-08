تعليق فكاهي من سامح حسين على مباراة الأهلي مع البايرن ميونيخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي
علق الفنان سامح حسين، على مباراة الأهلي مع البايرن ميونيخ، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "حسين" قائلا: "استرها معانا يارب"، وشارك صورة له من مسلسل "راجب وست ستات" وكتب تعليقا عليها: "هو البايرن ده جامد أوي يعني".

وجاء تشكيل الأهلي مع البايرن ميونيخ والتي من المقرر بدءها في الساعة الـ8 مساء كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أفشة.

الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - طاهر محمد.
تعليق فكاهي من سامح حسين على مباراة الأهلي مع البايرن ميونيخ
تعليق فكاهي من سامح حسين على مباراة الأهلي مع البايرن ميونيخ

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