تعليق فكاهي من سامح حسين على مباراة الأهلي مع البايرن ميونيخ
الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:45 م
مي مرسي
علق الفنان سامح حسين، على مباراة الأهلي مع البايرن ميونيخ، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب "حسين" قائلا: "استرها معانا يارب"، وشارك صورة له من مسلسل "راجب وست ستات" وكتب تعليقا عليها: "هو البايرن ده جامد أوي يعني".
وجاء تشكيل الأهلي مع البايرن ميونيخ والتي من المقرر بدءها في الساعة الـ8 مساء كالآتي:
المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.
الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أفشة.
الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - طاهر محمد.
وكتب "حسين" قائلا: "استرها معانا يارب"، وشارك صورة له من مسلسل "راجب وست ستات" وكتب تعليقا عليها: "هو البايرن ده جامد أوي يعني".
وجاء تشكيل الأهلي مع البايرن ميونيخ والتي من المقرر بدءها في الساعة الـ8 مساء كالآتي:
المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.
الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أفشة.
الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - طاهر محمد.
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