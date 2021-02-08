تعليق فكاهي من سامح حسين على مباراة الأهلي مع البايرن ميونيخ

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علق الفنان سامح حسين، على مباراة الأهلي مع البايرن ميونيخ، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "حسين" قائلا: "استرها معانا يارب"، وشارك صورة له من مسلسل "راجب وست ستات" وكتب تعليقا عليها: "هو البايرن ده جامد أوي يعني".



وجاء تشكيل الأهلي مع البايرن ميونيخ والتي من المقرر بدءها في الساعة الـ8 مساء كالآتي:



المرمى: محمد الشناوي.



الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.



الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أفشة.



الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - طاهر محمد.