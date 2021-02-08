اتحاد المهن الطبية يقرر زيادة إعانة العجز لـ2000 جنيه 

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، خلال اجتماعه اليوم الأثنين، زيادة إعانة العجز الكلى أو الجزئى من 1000 إلى 2000 جنيه، وذلك وفق مقترح مقدم من إدارة الإعانات بالاتحاد، عقب إجراء دراسة لبيان التكلفة الإجمالية لرفع القيمة.

وتصرف إعانة العجز الكلى أو الجزئي بحد أقصى أربع مرات سنويا لعضو الاتحاد المستحق من نقابات " الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، ويستفيد من الإعانة الاستثنائية لظروف العجز عضو الاتحاد فقط ولا يستفيد منها أي أقارب للعضو، وفي حالة العجـــز الكــلي أو الجزئي يشـــترط للاستـــفادة أن يكون العضـــو غــــير حاصـــل علي معـــاش الاتحــاد أو أي معاش أخر.

وللاستفادة مـن هـذه الإعـانـة يقـوم العضـو بالإجـراءات واستيفـاء الـمسـتنـدات الـتـالـيـة:

- قـرار مـن القومسيون الطبي أو الهيئة العامة للتأمين الصحي يفيد أن العضو يعاني من عجــز كــلي أو جـزئي شريــطـة بيان نسبة العجـز، وأن يكون العـضو مازال فى الخدمة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للعضو طالب الإعانة.

- إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضو بأنه سدد اشتراك النقابة حتي تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة " أ ن".

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