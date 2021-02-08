فخري الفقي عن زيارة الرئيس للعاصمة الإدارية: سيمفونية وملحمة (فيديو)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور فخري الفقي رئيس رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاهتمام بتخليص العاصمة من التكدس والانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن اهتمامات الرئيس السيسي وهو ما ظهر في زيارة اليوم للعاصمة.

وأضاف الفقي خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة ""صدى البلد"، إن المنظر الثقافي والحضاري الذي ظهر في زيارة اليوم من خلال مباني مجلس النواب والوزارات.

وتابع أن زيارة اليوم ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ولكنها تأتي ضمن سلسلة زياراة للمتابعة والاطمئنان على الخطوات التنفيذية والرائع أن هذه الزيارة تأتي بعد ساعات من زيارة الرئيس والحكومة لعزبة الهجانة في إطار خطة لتطوير المناطق العشوائية وهو ما يؤكد وجود سيمفونية وملحمة تتم في الدولة.

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