دبلوماسي عن القضية الفلسطينية: الموقف المصري ثابت (فيديو)

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أشاد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، بجلسات الحوار الفلسطيني التي استضافتها القاهرة اليوم.



وقال العرابي خلال مداخلة هاتفية عزة مصطفى خلال برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" إن مصر لم تغير موقفها من القضية الفلسطينية، وتبذل جهودا بشأنها دائما مع دول شقيقة مثل الأردن".



وتابع وزير الخارجية الأسبق أن هناك دول عديدة بالمنطقة من بينها إيران وتركيا تحاول استغلال القضية الفلسطينية»، مشيرا إلى أن استضافة القاهرة لجلسات الحوار بين الفصائل الفلسطينية خطوة تبطل محاولات هذه الدول.

