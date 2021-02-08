شاهد تعليق محمد إمام على مباراة الأهلي مع بايرن ميونيخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
علق الفنان محمد إمام على مباراة الأهلي مع نادي البايرن ميونيخ، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وشارك "إمام" صورة من أحد أفلامه أثناء لعبه كرة قدم مع خالد سرحان.

وجاء تشكيل الأهلي في مباراة اليوم مع بايرن ميونيخ المقرر بدءها في الساعة الـ8 مساء كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أفشة.

الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - طاهر محمد.
شاهد تعليق محمد إمام على مباراة الأهلي مع بايرن ميونيخ
شاهد تعليق محمد إمام على مباراة الأهلي مع بايرن ميونيخ

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