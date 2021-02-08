وكيل "صحة الفيوم" يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
ريهام على
تابع اليوم الاثنين، الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، تطعيم الفرق الطبية بأقسام العزل بمستشفى الحميات ومستشفى الأمراض الصدرية بالفيوم، بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وحرصها على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما قام وكيل الوزارة بتشكيل فريق بقيادة الدكتور شريف صبحى، مدير إدارة الطب العلاجى بالمديرية، ومسئول التطعيمات بالمديرية وإدارة الاعلام والتثقيف الصحي ومدير إدارة التمريض مسئول مركز المعلومات، والتوجة إلى مستشفى الحميات والصدر بالفيوم، للمتابعة والإشراف على حملة التطعيم للفرق الطبية، والتأكد من قياس العلامات الحيوية لهم قبل التطعيم، كما قدم فريق الاعلام والتثقيف الصحي ندوة توعوية حول أهمية لقاح فيروس كورونا وحث الفريق الطبى على ضرورة التسجيل وتلقى اللقاح حفاظا على صحتهم، وذكر مسئول التطعيمات الفئات المستهدفة بالتطعيم، وموانع التطعيم.

كما تفضل الدكتور شريف صبحى بتقديم الشرح الوافي حول التركيب الجيني للقاح المستخدم والرد على جميع التساؤلات الطبية والفنية للحاضرين من الفريق الطبى، كما نقل للحاضرين شكر وتقدير وكيل الوزارة، للفرق الطبية بمستشفى الأمراض الصدرية والحميات بالفيوم، وكذلك الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على توفير لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ مجانًا للفرق الطبية بمستشفى الصدر والحميات، ومختلف الكوادر الطبية بأقسام العزل بمستشفيات المحافظة، والمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، والأكثر عرضة للإصابة مجانًا.

وفي سياق متصل، تابع الفريق الوقائى تطعيم أفراد الفريق الطبى بلقاح فيروس كورونا.
وكيل "صحة الفيوم" يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل "صحة الفيوم" يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل "صحة الفيوم" يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل "صحة الفيوم" يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل "صحة الفيوم" يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل "صحة الفيوم" يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل "صحة الفيوم" يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل "صحة الفيوم" يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل "صحة الفيوم" يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل "صحة الفيوم" يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل "صحة الفيوم" يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل "صحة الفيوم" يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل "صحة الفيوم" يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل "صحة الفيوم" يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل "صحة الفيوم" يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل "صحة الفيوم" يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل "صحة الفيوم" يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل "صحة الفيوم" يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل "صحة الفيوم" يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا
وكيل "صحة الفيوم" يتابع تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا

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