أعلى برج على البحر المتوسط.. "الإسكان" تكشف تفاصيل عقد أبراج العلمين (فيديو)

Advertisements

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية إن توقيع العقد الرئيسي بتصميم وإنشاء 5 أبراج بمدينة العلمين الجديدة.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاتفاق تم على إنشاء أعلى برج على البحر المتوسط بطول 250 متر و4 أبراج بطول 200 متر.



وتابع أنه تم التوقيع مع واحدة من أكبر شركات العقارات وهي شركة صينية وتم الاتفاق على التسديد بالجنيه المصري وليس بالعملة الصعبة.

